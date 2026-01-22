PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Unfallflucht in der Straße "In der Klus" - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 20.01.2026, in dem Zeitraum zwischen 08.15 Uhr bis 16.30 Uhr, wurde ein VW Polo hinten links von einem anderen Fahrzeug beschädigt. Der VW Polo stand am Fahrbahnrand in der Straße "In der Klus" in Höhe der Hausnummer 2. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 7474-0, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Verursacherfahrzeug geben können.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 22.01.2026 – 14:43

    POL-FR: Lörrach: Wohnungseinbruch im Degerfelder Weg - Polizei sucht Zeugen

    Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 21.01.2026, in dem Zeitraum zwischen 07.30 Uhr bis 15.45 Uhr, schlug eine unbekannte Täterschaft eine Scheibe einer Tür ein, um in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Degerferlder Weg zu gelangen. Die Wohnung wurde von der Täterschaft durchsucht. Über das Diebesgut liegen hier noch keine Erkenntnisse vor. Die Ermittlungen hat das ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 13:40

    POL-FR: Lauchringen: Zweirad kollidiert mit LKW

    Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 21.01.2026, kam es gegen 16:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Leichtkraftrad und einem LKW auf der A98 vor dem Heideckertunnel. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 17 Jahre alter Leichtkraftradfahrer die Auffahrt zur A98 von Lauchringen in Richtung Erzingen und kollidierte aus unbekannten Gründen seitlich mit dem bereits auf der A98 in Richtung Erzingen fahrenden LKW. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren