Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Unfallflucht in der Straße "In der Klus" - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 20.01.2026, in dem Zeitraum zwischen 08.15 Uhr bis 16.30 Uhr, wurde ein VW Polo hinten links von einem anderen Fahrzeug beschädigt. Der VW Polo stand am Fahrbahnrand in der Straße "In der Klus" in Höhe der Hausnummer 2. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 7474-0, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Verursacherfahrzeug geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell