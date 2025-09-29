Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Tatverdächtiger von Vorfällen in Waren-West gefunden

Waren (Müritz) (ots)

Während Warener Polizisten am Freitagabend gerade wegen eines Ladendiebs im Einsatz waren, kam ein 21-Jähriger auf die Beamten zu und schilderte ihnen eine Bedrohung am Vorabend. So soll er am Donnerstag gegen 23.30 Uhr in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße in Waren-West auf dem Rad unterwegs gewesen sein. Dabei kam ihm ein 39-Jähriger auf einem E-Scooter entgegen. Der ihm bekannte Mann soll ihn dann mutmaßlich mit einer Waffe bedroht haben und bei der Weiterfahrt in Richtung Springer Straße kurz gefolgt sein. Zum möglichen Motiv dieser Tat dauern die Ermittlungen an. Beide Beteiligte sind Deutsche.

Der 39-Jährige steht auch in dringendem Tatverdacht, im Falle des Großeinsatzes der Polizei in Waren-West am Sonnabendabend (Link PM: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/6126584) Beschuldigter zu sein.

Der in beiden Fällen tatverdächtige 39-Jährige wurde am Sonntagfrüh in Waren gefunden. Er wurde aufgrund seines gesundheitlichen Zustands in eine Klinik gebracht. Von einer Straftat im Zusammenhang mit seinem Zustand geht die Polizei aktuell nicht aus.

Weitere Details können aufgrund der laufenden Ermittlungen nicht genannt werden.

Sollte es Zeugen für die beschriebene Tat am Donnerstagabend gegen 23.30 Uhr zwischen Dietrich-Bonhoeffer-Straße und Springer Straße geben, können diese sich an die Polizei Waren unter 03991 / 1760 wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell