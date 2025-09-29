PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Tatverdächtiger von Vorfällen in Waren-West gefunden

Waren (Müritz) (ots)

Während Warener Polizisten am Freitagabend gerade wegen eines Ladendiebs im Einsatz waren, kam ein 21-Jähriger auf die Beamten zu und schilderte ihnen eine Bedrohung am Vorabend. So soll er am Donnerstag gegen 23.30 Uhr in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße in Waren-West auf dem Rad unterwegs gewesen sein. Dabei kam ihm ein 39-Jähriger auf einem E-Scooter entgegen. Der ihm bekannte Mann soll ihn dann mutmaßlich mit einer Waffe bedroht haben und bei der Weiterfahrt in Richtung Springer Straße kurz gefolgt sein. Zum möglichen Motiv dieser Tat dauern die Ermittlungen an. Beide Beteiligte sind Deutsche.

Der 39-Jährige steht auch in dringendem Tatverdacht, im Falle des Großeinsatzes der Polizei in Waren-West am Sonnabendabend (Link PM: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/6126584) Beschuldigter zu sein.

Der in beiden Fällen tatverdächtige 39-Jährige wurde am Sonntagfrüh in Waren gefunden. Er wurde aufgrund seines gesundheitlichen Zustands in eine Klinik gebracht. Von einer Straftat im Zusammenhang mit seinem Zustand geht die Polizei aktuell nicht aus.

Weitere Details können aufgrund der laufenden Ermittlungen nicht genannt werden.

Sollte es Zeugen für die beschriebene Tat am Donnerstagabend gegen 23.30 Uhr zwischen Dietrich-Bonhoeffer-Straße und Springer Straße geben, können diese sich an die Polizei Waren unter 03991 / 1760 wenden.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Claudia Berndt
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 29.09.2025 – 15:08

    POL-NB: Schwerer Unfall zwischen Rockow und Dratow

    Dratow bei Waren (Müritz) (ots) - Auf der Straße zwischen Rockow und Dratow nahe der B192 hat es heute gegen 11.25 Uhr einen Unfall mit einer Schwerverletzten gegeben. Die Polizei geht momentan davon aus, dass ein Auto aus bislang nicht bekannter Ursache auf einen stehenden LKW aufgefahren ist. Der Fahrer und seine Beifahrerin - beides ältere Personen - erlitten Verletzungen. Der Mann wurde leichtverletzt mit dem ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 15:01

    POL-NB: Verdacht des illegalen Straßenrennens

    Anklam (ots) - Am späten Samstagabend, 27. September 2025 gegen 23:30 Uhr, wurden der Anklamer Polizei zwei Fahrzeuge gemeldet, welche mit überhöhter Geschwindigkeit durch das Stadtgebiet fahren sollen. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen haben ein Pkw Mercedes und ein Pkw VW den Kreisverkehr in der Pasewalker Straße befahren. Hierbei sei eines der Fahrzeuge in falscher Richtung in den Kreisverkehr ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 14:20

    POL-NB: Dachstuhl eines Wohnhauses brennt

    Neustrelitz (ots) - Ein brennender Dachstuhl in der Gerhart-Hauptmann-Straße in Neustrelitz sorgt aktuell für einen größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Nach Brandbeginn konnten Bewohner und Arbeiter nach aktuellem Stand das Haus rechtzeitig verlassen. Das Haus wurde zudem durch die Einsatzkräfte sicherheitshalber auf mögliche Anwesende geprüft. Die Löscharbeiten der Feuerwehren dauern an. Dadurch kann es ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren