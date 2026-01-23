POL-FR: Lörrach: Mehrere Münzeinwurfbehälter in SB-Waschsalon aufgebrochen

Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 22.01.2026, gegen 13.40 Uhr, betraten zwei maskierte Männer ein Ladengeschäft für Antiquitäten und Ankauf von Edelmetallen, begaben sich zu einer Schreibtischschublade und entwendeten daraus eine Geldbörse. Danach rannten beide Maskierten durch die Königsberger Straße in Richtung Gemeinschaftsschule. In der Egerstraße sollen die ...

