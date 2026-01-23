POL-FR: Lörrach: Mehrere Münzeinwurfbehälter in SB-Waschsalon aufgebrochen
Freiburg (ots)
Am Donnerstag, 22.01.2025, gegen 03.00 Uhr, gelangten zwei unbekannte Täter in die Räumlichkeiten eines "SB-Waschsalons" in der Brombacher Straße und brachen an mehreren Maschinen die dazugehörigen Münzeinwurfbehälter auf. Aus den Behältern wurde eine noch nicht bekannte Summe von Bargeld entwendet.
