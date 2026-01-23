PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Mehrere Münzeinwurfbehälter in SB-Waschsalon aufgebrochen

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 22.01.2025, gegen 03.00 Uhr, gelangten zwei unbekannte Täter in die Räumlichkeiten eines "SB-Waschsalons" in der Brombacher Straße und brachen an mehreren Maschinen die dazugehörigen Münzeinwurfbehälter auf. Aus den Behältern wurde eine noch nicht bekannte Summe von Bargeld entwendet.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

