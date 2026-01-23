Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Günterstal: Unbekannte brechen in Wohnung ein - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Unbekannte Täter sind am Donnerstag, 22.01.2026, in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Riedbergstraße im Freiburger Stadtteil Günterstal eingebrochen. Die Tat ereignete sich nach derzeitigem Kenntnisstand zwischen 16.30 Uhr und 23 Uhr.

Die Höhe des Diebstahlschadens ist derzeit noch unbekannt.

Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 0761/882-2880 zu melden.

Darüber hinaus bittet die Polizei, vorhandene Videoaufzeichnungen - etwa von privaten Überwachungskameras, Türklingel-Kameras oder Fahrzeugkameras - die zur Aufklärung der Tat beitragen könnten, der Polizei zur Verfügung zu stellen.

oec

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell