POL-PDWIL: Diebstähle aus unverschlossenen PKWs

Zell / Hunsrück-Ortschaften (ots)

Im Zeitraum 17.01.26 - 19.01.26 kommt es jeweils in den Nachtstunden zu mehreren Diebstählen aus unverschlossen abgeparkten PKWs in den Ortschaften Panzweiler, Haserich und Reidenhausen. Es wurden jeweils Geldbörsen, Bargeld und Zahlkarten entwendet. Es ist davon auszugehen, dass der oder die Täter versuchten, weitere Fahrzeuge zu öffnen und im Zuge der Tatbeghungen möglicherweise durch Tür- bzw. Hausüberwachungskameras erfasst wurden. Hinweise zu den Tätern nimmt die PI Zell unter 06542-98670 entgegen. Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass geparkte Fahrzeuge stets abgeschlossen werden sollten!

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zell
Winzerstraße 26
56856 Zell (Mosel)

Telefon: 06542-98670
pizell@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

