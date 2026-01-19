PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht auf dem REWE-Parkplatz in Prüm

Prüm (ots)

Am heutigen Tag kam es im Zeitraum zwischen 16:45 Uhr und 17:00 Uhr auf dem Parkplatz des REWE-Marktes in Prüm zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte ein bislang unbekannter weiß-gräulicher Pkw beim Ausparken einen ordnungsgemäß abgestellten Pkw. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei Prüm bittet Zeugen, die Angaben zu dem verursachenden Fahrzeug machen können, oder den Unfall gesehen haben, sich bei der Polizei Prüm unter der Telefonnummer 06551 9420 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
Telefon: 06551-9420
Email: pipruem@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich

