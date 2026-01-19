Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Gipperath (ots)

Am 18.01.2026 gegen 16:17 Uhr befuhr eine 59-jährige Radfahrerin aus dem Wittlicher Stadtgebiet die Kreisstraße 21 von Gipperath in Richtung Plein.

Hier kam sie aufgrund eines Fahrfehlers nach rechts von der Fahrbahn ab, verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stürzte letztlich auf die Fahrbahn.

Durch den Sturz erlitt sie eine mittelschwere Kopfverletzung und wurde in ein Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell