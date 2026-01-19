PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Gipperath (ots)

Am 18.01.2026 gegen 16:17 Uhr befuhr eine 59-jährige Radfahrerin aus dem Wittlicher Stadtgebiet die Kreisstraße 21 von Gipperath in Richtung Plein.

Hier kam sie aufgrund eines Fahrfehlers nach rechts von der Fahrbahn ab, verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stürzte letztlich auf die Fahrbahn.

Durch den Sturz erlitt sie eine mittelschwere Kopfverletzung und wurde in ein Krankenhaus verbracht.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Folgen Sie uns auf X
https://x.com/PolizeiTrier
Folgen Sie uns auf Instagram
https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/
Folgen Sie uns auf Facebook
https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 19.01.2026 – 03:52

    POL-PDWIL: Mehrere Alkohol-und Drogenfahrten im Raum Bitburg festgestellt

    Bitburg (ots) - Am vergangenen Wochenende stellte die Polizeiinspektion Bitburg im gesamten Dienstgebiet mehrere Verkehrsdelikte fest, bei denen Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmitteln standen. Am Freitagvormittag wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Bitburg-Matzen ein 48-jähriger Fahrzeugführer überprüft. Ein durchgeführter ...

    mehr
  • 18.01.2026 – 21:02

    POL-PDWIL: Fahrer überfährt Nissenleuchte der Polizei und flieht

    Föhren (ots) - Am Samstag, den 17.01.2026, erlitt ein Krankentransportwagen des Deutschen Roten Kreuzes gegen 14:30 Uhr auf der A1, in Fahrtrichtung Koblenz, kurz vor der Anschlussstelle Föhren einen Motorschaden. Hierdurch zog sich eine ca. 150 Meter lange Ölspur entlang der Fahrbahn. Zur Vermeidung von Folgeunfällen wurde die Ölspur unverzüglich durch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren