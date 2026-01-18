Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: mehrere versuchte und vollendete Diebstähle aus Fahrzeugen in Panzweiler und Umgebung

Panzweiler (ots)

Am Sonntagmorgen, zwischen 05:00 Uhr und 05:30 Uhr, wurden durch mehrere, bislang unbekannte Täter, einige geparkte Fahrzeuge innerhalb der Ortslage Panzweiler dahingehend überprüft, ob diese unverschlossen sind. In einem Fall, in der Johannisstraße, wurde ein unverschlossenes Fahrzeug durch die Täter durchsucht, nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde jedoch nichts entwendet. In einem weiteren Fall wurde aus einem unverschlossenen Fahrzeug in der Ringstraße eine Geldbörse samt Bargeld entwendet.

Bereits in der Nacht zum Freitag, 16.01.2026, kam es in Grenderich zu einem ähnlichen Sachverhalt. Auch hier wurde aus einem unverschlossenen PKW in der Straße "An der Großwies" ein Portemonnaie samt hohem Geldbetrag entwendet.

Zeugen gesucht:

Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet, oder kann sonstige Hinweise zur Tat geben? Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizei in Zell telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06542-98670, E-Mail: pizell.wache@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Die Polizei rät:

- Schließen Sie Ihr Fahrzeug grundsätzlich ab! Achten Sie bei einem Funkschlüssel darauf, ob es tatsächlich verschlossen ist. - Schließen Sie Fenster, Türen, Kofferraum, Schiebedach, auch wenn Sie sich nur kurz vom Fahrzeug entfernen. - Lassen Sie keine Wertsachen (z. B. Handy, Laptop, Kamera), Taschen oder Bargeld sichtbar im Auto liegen. - Lassen Sie Ausweise, Fahrzeugpapiere, Hinweise zur Wohnungsanschrift und Hausschlüssel nie im Fahrzeug. Bewahren Sie keine Wertsachen im Kofferraum auf. - Nehmen Sie bei Übernachtungen auf Urlaubs- oder Geschäftsreise sämtliches Gepäck aus dem Kofferraum.

Falls es trotzdem zu einem Aufbruch des Fahrzeuges kommt: Nehmen Sie keine Veränderungen am/im Fahrzeug vor und melden den Vorfall der Polizei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell