POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Personenkraftwagen

Wittlich (ots)

Am 16.01.2026 zwischen 15:00 Uhr und 16:00 Uhr begab sich ein bisher unbekannter Täter zu einem im Bereich des Bungert-Parkplatzes in Wittlich abgestellten Personenkraftwagen der Marke Toyota Yaris und beschädigte diesen oberhalb der Fahrertüre.

Hier entstand augenscheinlich aufgrund Gewalteinwirkung eine Delle.

Die Tatörtlichkeit wurde durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Folgen Sie uns auf X
https://x.com/PolizeiTrier
Folgen Sie uns auf Instagram
https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/
Folgen Sie uns auf Facebook
https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

