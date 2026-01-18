Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall durch Zusammenstoß mit freilaufendem Hund

Oberscheidweiler (ots)

Am 16.01.2026 gegen 20:10 Uhr wurde der Polizeiinspektion Wittlich im Bereich der Kreisstraße 30 zwischen Oberscheidweiler und Niederscheidweiler ein verendeter Hund auf der Fahrbahn gemeldet.

Die durchgeführten Ermittlungen ergaben, dass vermutlich ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit dem freilaufenden Hund kollidierte.

Der Hund wurde durch die Kollision so schwer verletzt, dass er vor Ort verendete.

Der Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort.

Der Unfall wurde durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Zeugen befragt.

Jegliche weiteren Hinweise zum Hergang oder dem Fahrzeugführer werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell