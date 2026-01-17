Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Trunkenheit im Verkehr

Wittlich (ots)

Am 17.01.2026 gegen 01:38 Uhr befuhr ein 37-jähriger Fahrzeugführer aus dem Bereich der VG Wittlich-Land das Wittlicher Stadtgebiet.

Hier wurde er durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich einer Verkehrskontrolle unterzogen nachdem er seinen Personenkraftwagen auffällig unsicher und teilweise in Schlangenlinien geführt hatte.

Im Rahmen der Kontrolle wurde bei dem 37-Jährigen eine alkoholbedingte Beeinflussung festgestellt.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

