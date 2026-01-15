PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Gefährdung des Straßenverkehrs - Zeugen gesucht

Bitburg (ots)

Am Donnerstag, den 15.01.2026 (gegen 18:00 h), kam es in der Bitburger Straße in Mötsch, auf Höhe der Hausnummer 13, zu einer möglichen Verkehrsgefährdung. Zeugenangaben zufolge habe ein silberner Audi einen in Fahrtrichtung Bitburg fahrenden PKW im Kurvenbereich mit überhöhter Geschwindigkeit und trotz Gegenverkehr überholt. Der PKW im Gegenverkehr musste aufgrund des riskanten Fahrverhaltens nach rechts ausweichen. Es ist unklar, ob es zu einem Sachschaden kam.

Der Fahrer des ausweichenden PKW oder weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bitburg zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bitburg
Telefon: 06561/9685-0
pibitburg@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.wittlich/pi.bitburg
Besuchen Sie uns auf "X": #BitBürgerpolizei

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

