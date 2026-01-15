POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden
Wittlich (ots)
Am 14.01.2026 gegen 16:09 Uhr befuhr ein 37-jähriger Fahrzeugführer aus dem Wittlicher Stadtgebiet mit seinem Personenkraftwagen die Schloßstraße in Wittlich.
Hier musste ein vor ihm fahrender 26-jähriger Fahrzeugführer aufgrund stockenden Verkehrs abbremsen.
Der 37-Jährige erkannte dies aufgrund zu geringen Sicherheitsabstands zu spät und fuhr auf das vorausfahrende Fahrzeug auf.
An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der 26-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt.
