PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Wittlich (ots)

Am 14.01.2026 gegen 16:09 Uhr befuhr ein 37-jähriger Fahrzeugführer aus dem Wittlicher Stadtgebiet mit seinem Personenkraftwagen die Schloßstraße in Wittlich.

Hier musste ein vor ihm fahrender 26-jähriger Fahrzeugführer aufgrund stockenden Verkehrs abbremsen.

Der 37-Jährige erkannte dies aufgrund zu geringen Sicherheitsabstands zu spät und fuhr auf das vorausfahrende Fahrzeug auf.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der 26-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Folgen Sie uns auf X
https://x.com/PolizeiTrier
Folgen Sie uns auf Instagram
https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/
Folgen Sie uns auf Facebook
https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 15.01.2026 – 06:24

    POL-PDWIL: Küchenbrand

    Klausen (ots) - Am 14.01.2026 gegen 18:20 Uhr kam es im Bereich eines Mehrfamilienhauses in der Wittlicher Straße in Klausen zu einem Fettbrand in der Küche. Im Rahmen der Zubereitung des abendlichen Essens entzündete sich zu erhitzendes Fett auf dem Herd. Der Wohnungsinhaber unternahm bereits eigene Löschversuche und verständigte die Feuerwehr, welche den Brand schnell ablöschen konnte. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Es entstand lediglich Brandschaden am ...

    mehr
  • 15.01.2026 – 06:23

    POL-PDWIL: Verkehrskontrollen im Bereich der KITA

    Wittlich-Neuerburg & Großlittgen (ots) - Am 14.01.2026 zwischen 08:00 Uhr und 09:00 Uhr führten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt Kindersicherheit im Bereich des Kindergartens in Wittlich-Neuerburg und Großlittgen durch. Hierbei wurden insgesamt mehr als 20 Fahrzeugführer und Fahrzeugführerinnen kontrolliert. Erfreulicherweise wurden nur in zwei der ...

    mehr
  • 14.01.2026 – 06:15

    POL-PDWIL: Kennzeichendiebstahl

    Salmtal (ots) - In einem kurzen Tatzeitraum am 13.01.2026 zwischen 14:20 Uhr und 14:40 Uhr begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem im Bereich der Straße "Salmaue" in Salmtal abgestellten Personenkraftwagen der Marke Dodge Ram und entwendeten die beiden amtlichen Kennzeichen. Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren