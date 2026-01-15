Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Wittlich (ots)

Am 14.01.2026 gegen 16:09 Uhr befuhr ein 37-jähriger Fahrzeugführer aus dem Wittlicher Stadtgebiet mit seinem Personenkraftwagen die Schloßstraße in Wittlich.

Hier musste ein vor ihm fahrender 26-jähriger Fahrzeugführer aufgrund stockenden Verkehrs abbremsen.

Der 37-Jährige erkannte dies aufgrund zu geringen Sicherheitsabstands zu spät und fuhr auf das vorausfahrende Fahrzeug auf.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der 26-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt.

