POL-PDWIL: Kennzeichendiebstahl

Salmtal (ots)

In einem kurzen Tatzeitraum am 13.01.2026 zwischen 14:20 Uhr und 14:40 Uhr begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem im Bereich der Straße "Salmaue" in Salmtal abgestellten Personenkraftwagen der Marke Dodge Ram und entwendeten die beiden amtlichen Kennzeichen.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Folgen Sie uns auf X
https://x.com/PolizeiTrier
Folgen Sie uns auf Instagram
https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/
Folgen Sie uns auf Facebook
https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/

