Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Kennzeichendiebstahl

Salmtal (ots)

In einem kurzen Tatzeitraum am 13.01.2026 zwischen 14:20 Uhr und 14:40 Uhr begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem im Bereich der Straße "Salmaue" in Salmtal abgestellten Personenkraftwagen der Marke Dodge Ram und entwendeten die beiden amtlichen Kennzeichen.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell