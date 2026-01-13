Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Wittlich (ots)

Am 12.01.2026 gegen 19:45 Uhr querte ein 55-jähriger Fußgänger die Justus-von-Liebig-Straße im Bereich des Globus Lebensmittelmarktes.

Hierbei trat er, ohne auf den querenden Fahrzeugverkehr zu achten, unmittelbar auf die Fahrbahn.

Ein 17-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades konnte eine Kollision durch Ausweichen verhindern, wodurch er jedoch selbst zu Fall kam und etwa 20 Meter über den Asphalt rutschte. Hierbei wurde er glücklicherweise nur leicht verletzt.

Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit.

