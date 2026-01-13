PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruchsdiebstahl

Wittlich (ots)

Im Zeitraum 10.01.2026 bis 12.01.2026 brachen bisher unbekannte Täter durch Einschlagen eines Fensters in den Verkaufsraum eines Autohandels in der der Otto-Hahn-Straße in Wittlich ein.

Nachdem das Fenster eingeschlagen wurde, konnte dieses nach Hindurchgreifen geöffnet werden.

Durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich wurde der Tatort aufgenommen und Spuren gesichert.

Die genaue Schadenshöhe konnte bisher nicht abschließend beziffert werden.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

