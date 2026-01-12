PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Streitigkeiten auf dem ALDI-Parkplatz

Prüm (ots)

Am 12.01.2026 kam es in der Zeit zwischen 13:25 Uhr und 13:45 Uhr auf dem Parkplatz der Aldi Filiale in Prüm zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Kunden.

Zwei Pkw-Fahrer gerieten im Zusammenhang mit einem Ausparkvorgang in einen Streit. Einer der Beteiligten beleidigte im weiteren Verlauf die andere Verkehrsteilnehmerin. Der Mann entfernte sich danach vom Parkplatz. Als die Kundin nach ihrem Einkauf zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie Beschädigungen daran fest. Ob ihr Kontrahent von der vorherigen Auseinandersetzung dafür verantwortlich ist, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Er wird beschrieben als männlich, ca. 40-60 Jahre alt mit weißen Haaren.

Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt, zu dem Mann und/oder zu dessen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Prüm unter der Telefonnummer 06551 / 942-0 oder per E-Mail an pipruem@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
Tel. 06551/942-0
pipruem@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

