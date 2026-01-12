Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fahrzeugbrand Parkplatz Sportzentrum/Vitelliusbad

Wittlich (ots)

Am Sonntag, 11.01.2026 meldete ein Zeuge gegen 00:47 Uhr einen Pkw-Vollbrand auf dem Besucherparkplatz vom Sportzentrum / Vitelliusbad in Wittlich.

Nach dem Ergebnis der kriminalpolizeilichen Ermittlungen dürfte das Feuer durch eine Brandstiftung entfacht worden sein. Neben dem Parkplatz ist eine mit Bauzaun gesicherte Lager- / Abstellfläche einer Baufirma, die dort Erdkabelrollen gelagert hat. Unbekannte Täter haben den Bauzaun umgekippt und Erdkabelrollen auf den Parkplatz, bzw. die Parkstraße gerollt und diese mit herausgehobenen Steinen aus der gepflasterten Parkfläche gegen Wegrollen fixiert. Es dürfte ein Zusammenhang zum Brandgeschehen bestehen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Wittlich Tel.:06571/95000.

