POL-PDWIL: Fahrzeugbrand Parkplatz Sportzentrum/Vitelliusbad

Wittlich (ots)

Am Sonntag, 11.01.2026 meldete ein Zeuge gegen 00:47 Uhr einen Pkw-Vollbrand auf dem Besucherparkplatz vom Sportzentrum / Vitelliusbad in Wittlich.

Nach dem Ergebnis der kriminalpolizeilichen Ermittlungen dürfte das Feuer durch eine Brandstiftung entfacht worden sein. Neben dem Parkplatz ist eine mit Bauzaun gesicherte Lager- / Abstellfläche einer Baufirma, die dort Erdkabelrollen gelagert hat. Unbekannte Täter haben den Bauzaun umgekippt und Erdkabelrollen auf den Parkplatz, bzw. die Parkstraße gerollt und diese mit herausgehobenen Steinen aus der gepflasterten Parkfläche gegen Wegrollen fixiert. Es dürfte ein Zusammenhang zum Brandgeschehen bestehen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Wittlich Tel.:06571/95000.

Rückfragen bitte an:

Kriminalinspektion Wittlich

Telefon: 06571-9500-0

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

  • 12.01.2026 – 06:12

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

    Heidweiler (ots) - Im Zeitraum 09.01.2026, 21:00 Uhr bis 10.01.2026, 10:00 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer die Straße "Zum Unterdorf" in Heidweiler. Hier kollidierte er mit einem dort ordnungsgemäß abgestellten Personenkraftwagen der Marke Skoda und beschädigte diesen im Bereich der Fahrerseite. Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 06:11

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

    Salmtal (ots) - Im Zeitraum 10.01.2026, 22:00 Uhr bis 11.01.2026, 09:00 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer die Straße "Am Bendersbach" in Salmtal. Hier kollidierte er mit einem dort ordnungsgemäß abgestellten Personenkraftwagen der Marke BMW und beschädigte diesen im Bereich der Fahrerseite. Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der ...

    mehr
  • 11.01.2026 – 17:07

    POL-PDWIL: Diebstahl von ca. 500 Liter Diesel

    Heisdorf - BAB 60 (ots) - In der Nacht vom 10.01.2026 auf den 11.01.2026 kam es in Heisdorf, auf dem Autobahnparkplatz Prümer Land zu einem Dieseldiebstahl. Zwischen 23:00 Uhr und 07:00 wurde der Tank eines dort geparkten LKW aufgebohrt. Unbekannte Täter entwendeten etwa 500 Liter Diesel aus dem Tank. Zudem versuchten sie, einen gegenüberliegenden Tank aufzuschrauben. Die Polizeiinspektion Prüm bittet um Hinweise an ...

    mehr
