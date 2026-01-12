POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht
Heidweiler (ots)
Im Zeitraum 09.01.2026, 21:00 Uhr bis 10.01.2026, 10:00 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer die Straße "Zum Unterdorf" in Heidweiler.
Hier kollidierte er mit einem dort ordnungsgemäß abgestellten Personenkraftwagen der Marke Skoda und beschädigte diesen im Bereich der Fahrerseite.
Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.
Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.
Rückfragen bitte an:
POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER
Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de
