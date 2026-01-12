Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Heidweiler (ots)

Im Zeitraum 09.01.2026, 21:00 Uhr bis 10.01.2026, 10:00 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer die Straße "Zum Unterdorf" in Heidweiler.

Hier kollidierte er mit einem dort ordnungsgemäß abgestellten Personenkraftwagen der Marke Skoda und beschädigte diesen im Bereich der Fahrerseite.

Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

