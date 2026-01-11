Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Altrich (ots)

Am 10.01.2026 zwischen 19:00 Uhr und 22:10 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer die Schulstraße in Altrich.

Hier kollidierte er mit einem dort ordnungsgemäß abgestellten Personenkraftwagen der Marke Audi mit TR-Kennzeichen und beschädigte diesen im Bereich der Fahrertüre.

Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.

Die Unfallörtlichkeit wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

