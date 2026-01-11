PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Hausfriedensbruch in ehemaligem Hotel

Hupperath (ots)

Am 10.01.2026 zwischen 22:50 Uhr und 23:15 Uhr kam es zu einem Hausfriedensbruch in einem ehemaligen Hotel in Hupperath, im Bereich der Burger Mühle.

Bisher unbekannte Täter versuchten hier, sich durch Aufhebeln eines Fensters und einer Türe, gewaltsam Zutritt zum Anwesen zu verschaffen. Zu einem Eindringen in das Anwesen kam es nicht.

Durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich wurde die Tatörtlichkeit aufgenommen und entsprechende Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

