Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Brand eines Holzunterstands

Oberöfflingen (ots)

Am 10.01.2026 gegen 21:15 Uhr kam es im Bereich des Schulwegs in Oberöfflngen zum Brand eines Holzunterstands auf einem Privatgrundstück.

Durch die eintreffenden Feuerwehren wurde der Brand des Unterstandes schnell unter Kontrolle gebracht, wobei der durch die Eigentümer selbst errichtete Unterstand vollständig abbrannte.

Zu einem Übergreifen der Flammen auf das Einfamilienhaus kam es nicht.

Durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich wurden die Ermittlungen zur Brandursache eingeleitet.

