Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe für den Nordkreis vom 04./05.10.2025

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe/ Kampe - Verkehrsunfall
Am 04.10.25, gg. 16:24 Uhr ereignete sich auf der Barßeler Str. in 
Kampe-Ikenbrügge ein Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten 
Personen.
Ein 34-jähriger Friesoyther befuhr mit einem Pkw Ford Galaxy die 
Barßeler Straße in Richtung Kampe. In einer Linkskurve verlor der 
34-Jährige bei schlechten Wetterverhältnissen die Kontrolle über den 
Pkw und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich 
und kam auf dem Dach liegend in einem Graben zum Stillstand. Der 
Fahrer sowie sein 9-jähriger Sohn, welcher sich als Mitfahrer in dem 
Pkw befand, wurden dabei leicht verletzt. An dem Pkw entstand ein 
geschätzter Sachschaden in Höhe von 4.000 EUR

Rückfragen bitte an:

Polizeikommissariat Friesoythe
ESD - PHK Boss
Grüner Hof 59
26169 Friesoythe
Tel. 04491/93390
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

