Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe für den Nordkreis vom 04./05.10.2025

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe/ Kampe - Verkehrsunfall Am 04.10.25, gg. 16:24 Uhr ereignete sich auf der Barßeler Str. in Kampe-Ikenbrügge ein Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen. Ein 34-jähriger Friesoyther befuhr mit einem Pkw Ford Galaxy die Barßeler Straße in Richtung Kampe. In einer Linkskurve verlor der 34-Jährige bei schlechten Wetterverhältnissen die Kontrolle über den Pkw und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich und kam auf dem Dach liegend in einem Graben zum Stillstand. Der Fahrer sowie sein 9-jähriger Sohn, welcher sich als Mitfahrer in dem Pkw befand, wurden dabei leicht verletzt. An dem Pkw entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 4.000 EUR

