POL-PDWIL: Diebstahl von ca. 500 Liter Diesel

Heisdorf - BAB 60 (ots)

In der Nacht vom 10.01.2026 auf den 11.01.2026 kam es in Heisdorf, auf dem Autobahnparkplatz Prümer Land zu einem Dieseldiebstahl. Zwischen 23:00 Uhr und 07:00 wurde der Tank eines dort geparkten LKW aufgebohrt. Unbekannte Täter entwendeten etwa 500 Liter Diesel aus dem Tank. Zudem versuchten sie, einen gegenüberliegenden Tank aufzuschrauben. Die Polizeiinspektion Prüm bittet um Hinweise an pipruem@polizei.rlp.de oder unter 06551-9420.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
Telefon: 06551-9420
Email: pipruem@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

