POL-PDWIL: Diebstahl von ca. 500 Liter Diesel

Wittlich (ots) - Am 11.01.2026 gegen 00:47 Uhr kam es im zum Brand eines im Bereich des Parkplatzes des Schwimmbades in Wittlich abgestellten Personenkraftwagens. Durch die eintreffenden Kräfte der Feuerwehr konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden. Ein Übergreifen der Flammen auf weitere Fahrzeuge oder gar Gebäude konnte verhindert werden. Durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich wurden die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, ...

