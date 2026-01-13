PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: PKW kommt auf glatter Straße von der Fahrbahn ab

POL-PDWIL: PKW kommt auf glatter Straße von der Fahrbahn ab
Laufeld (ots)

In den Morgenstunden des 12.01.2026 gegen 06:30 Uhr kam es im Gewerbegebiet in Laufeld bei winterlichen Straßenverhältnissen zu einem Verkehrsvorfall.

Ein PKW-Fahrer aus der VG Daun geriet in einer Rechtskurve trotz geringer Geschwindigkeit aufgrund von Straßenglätte ins Rutschen. Das Fahrzeug kam neben der Fahrbahn zum Stehen und drohte, eine etwa sechs Meter tiefe Böschung hinabzustürzen. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt und konnte selbstständig das Fahrzeug verlassen.

Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr konnte den PKW mittels Seilwinde sichern und erfolgreich bergen. Am Fahrzeug entstand kein Schaden.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

