Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg sowie den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

FD

Verkehrsunfallflucht auf der Wasserkuppe

Poppenhausen. In der Nacht von Sonntag (04.01.) auf Montag (05.01.) wurde ein Parkscheinautomat auf dem Parkplatz "P5" durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Nach derzeitigen Erkenntnissen kollidierte dieser mit dem Automaten, sodass dieser umfiel und beschädigt wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 2.000 Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Hilders unter der Telefonnummer 06681 / 96120 oder per E-Mail pst-hilders.ppoh@polizei.hessen.de in Verbindung zu setzen.

Polizeistation Hilders

HEF

Unfall auf winterglatter Straße

Kirchheim. Am Sonntag (04.01.), gegen 14.30 Uhr, befuhr ein BMW-Fahrer aus Den Haag die K 34 vom Eisenberg kommend in Richtung Willingshain. In Höhe des dortigen Feriendorfs kam der Fahrer auf winterglatter und teilweise schneebedeckter Fahrbahn nach rechts von der Straße ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen sowie einem Baum. Es entstand Sachschaden von rund 10.000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Bad Hersfeld. Zwischen Dienstag (30.12.), gegen 3 Uhr, und Samstag (03.01.), gegen 8.30 Uhr, parkte ein Ford-Kuga-Fahrerin aus dem Wartburgkreis in der Heinrich-Börner-Straße auf dem Parkplatz des Bahnhofs. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß in dieser Zeit gegen den ordnungsgemäß geparkten Pkw und verursachte im Bereich des Stoßfängers hinten links Sachschaden von rund 1.500 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Nach Verkehrsunfallflucht ermittelt

Hohenroda. Am Freitag (02.01.), gegen 16.20 Uhr, befuhr ein Renault-Clio-Fahrer aus Hohenroda die Straße "Grüner Weg" in Richtung Buttlarstraße. Auf winterglatter Straße verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und verursachte Sachschaden in Höhe von rund 5.500 Euro. Anschließend entfernte sich der Verursacher zunächst unerlaubt von der Unfallstelle, konnte im Anschluss jedoch ermittelt werden.

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Auffahrunfall mit drei Beteiligten

Lauterbach. Am Freitag (02.01), gegen 13.45 Uhr, befuhr ein 27-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Kia Ceed CD die Bundesstraße 254 von Reuters herkommend in Richtung Maar. Verkehrsbedingt musste er sein Fahrzeug abbremsen. Eine nachfolgende 70-jährige Pkw-Fahrerin erkannte dies und bremste ihren Opel Corsa ebenfalls ab. Eine 24-jährige Pkw-Fahrerin, welche sich mit ihrem Suzuki Swift hinter dem Opel befand, erkannte die Situation nach derzeitigen Erkenntnissen zu spät und fuhr auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Opel gegen den das Heck von dem Kia gestoßen. Es entstand ein Sachschaden von rund 7.500 Euro.

Polizeistation Lauterbach

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

