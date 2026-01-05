PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Container aufgebrochen - Kennzeichen entwendet - Mülltonnenbrand

Vogelsbergkreis (ots)

Container aufgebrochen

Alsfeld. Im Zeitraum von Dienstag (30.12.) bis Freitag (02.01.) begaben sich Unbekannte auf ein Grundstück in der Straße "An der Hessenhalle" und verschafften sich gewaltsam Zugriff auf zwei dort befindliche Seecontainer. Angaben zu möglichem Diebesgut können derzeit nicht gemacht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Kennzeichen entwendet

Schotten. Unbekannte entwendeten in der Zeit von Freitag (02.01.), 17 Uhr, bis Samstag (03.01.), 15 Uhr, das hintere Kennzeichen "AB-2065-HAT" (ukrainische Länderkennung) von einem Toyota Fortuner. Dieser stand im Tatzeitraum in der Straße "Altenburg". Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Mülltonnenbrand

Herbstein. Im Zeitraum von Mittwoch (31.12.), 21 Uhr, bis zum frühen Donnerstagmorgen (01.01.), gegen 2 Uhr, geriet die Mülltonne eines Hotels in der Blücherstraße aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Die aufmerksamen Eigentümer entdeckten das Feuer glücklicherweise rechtzeitig, löschten dieses ab und konnten so ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude verhindern. Der entstandene Schaden wird auf rund 200 Euro geschätzt. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist derzeit noch unklar und Bestandteil der weiteren polizeilichen Ermittlungen. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
  • 05.01.2026 – 13:21

    POL-OH: Diebstahl von Kennzeichen - Diebstahl aus Zustellfahrzeug - Mülleimerbrand

    Fulda (ots) - Diebstahl von Kennzeichen Poppenhausen. Unbekannte entwendeten in der Zeit von Samstag (20.12.) bis Dienstag (30.12.) die beiden amtlichen Kennzeichen "WAK-BE 282" von einem grauen Mazda 6. Dieser war im Tatzeitraum in der Straße "Steinwand" im Ortsteil Steinwand geparkt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 07:33

    POL-OH: Erstmeldung - Schwerer Verkehrsunfall auf der B 27

    Bebra (ots) - Am Montagmorgen (05.01.) kam es auf der B27 zwischen Friedlos/Mecklar und Blankenheim zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach ersten Informationen kam es gegen 6.10 Uhr zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Lkw. Zwei Personen wurden durch die Wucht des Aufpralls in ihren Fahrzeugen eingeklemmt. Aktuell ist ein Großaufgebot an Einsatz- und Rettungskräften vor Ort. Die B 27 ist in diesem ...

    mehr
  • 04.01.2026 – 05:38

    POL-OH: Brand eines größeren Gebäudes in Neuenstein mit drei Verletzten

    Landkreis Hersfeld-Rotenburg (ots) - ERSTMELDUNG: In der Nacht zum Sonntag (04.01.) meldete die Rettungsleitstelle Hersfeld-Rotenburg gegen 01.35 Uhr einen größeren Brand eines Wohngebäudes in Neuenstein, OT Raboldshausen. Aktuell ist die Feuerwehr, Rettungsdienste und die Polizei mit einem Großaufgebot vor Ort. Das Gebäude wäre stark verraucht. Aktuell sind zwei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren