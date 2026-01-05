Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Container aufgebrochen - Kennzeichen entwendet - Mülltonnenbrand

Vogelsbergkreis (ots)

Container aufgebrochen

Alsfeld. Im Zeitraum von Dienstag (30.12.) bis Freitag (02.01.) begaben sich Unbekannte auf ein Grundstück in der Straße "An der Hessenhalle" und verschafften sich gewaltsam Zugriff auf zwei dort befindliche Seecontainer. Angaben zu möglichem Diebesgut können derzeit nicht gemacht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Kennzeichen entwendet

Schotten. Unbekannte entwendeten in der Zeit von Freitag (02.01.), 17 Uhr, bis Samstag (03.01.), 15 Uhr, das hintere Kennzeichen "AB-2065-HAT" (ukrainische Länderkennung) von einem Toyota Fortuner. Dieser stand im Tatzeitraum in der Straße "Altenburg". Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Mülltonnenbrand

Herbstein. Im Zeitraum von Mittwoch (31.12.), 21 Uhr, bis zum frühen Donnerstagmorgen (01.01.), gegen 2 Uhr, geriet die Mülltonne eines Hotels in der Blücherstraße aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Die aufmerksamen Eigentümer entdeckten das Feuer glücklicherweise rechtzeitig, löschten dieses ab und konnten so ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude verhindern. Der entstandene Schaden wird auf rund 200 Euro geschätzt. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist derzeit noch unklar und Bestandteil der weiteren polizeilichen Ermittlungen. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

