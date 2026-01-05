PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von Kennzeichen - Diebstahl aus Zustellfahrzeug - Mülleimerbrand

Fulda (ots)

Diebstahl von Kennzeichen

Poppenhausen. Unbekannte entwendeten in der Zeit von Samstag (20.12.) bis Dienstag (30.12.) die beiden amtlichen Kennzeichen "WAK-BE 282" von einem grauen Mazda 6. Dieser war im Tatzeitraum in der Straße "Steinwand" im Ortsteil Steinwand geparkt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl aus Zustellfahrzeug

Fulda. Am Mittwoch (31.12.), gegen 14.15 Uhr, näherte sich ein männlicher Unbekannter mit seinem E-Scooter einem in der Kreuzbergstraße geparkten Zustellfahrzeug und verschaffte sich über die Seitentür Zugriff auf dessen Innenraum. Anschließend entwendete er hieraus zwei Paketsendungen und flüchtete in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Mülleimerbrand

Fulda. Am frühen Montagmorgen (05.01.), gegen 3.15 Uhr, setzten nach derzeitigen Erkenntnissen zwei dunkel gekleidete unbekannte männliche Personen auf derzeit nicht bekannte Weise einen Mülleimer auf dem Aschenbergplatz in Brand. Die sofort alarmierte Feuerwehr konnte diesen glücklicherweise zügig ablöschen. Es entstand Sachschaden von rund 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

Das könnte Sie auch interessieren