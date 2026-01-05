PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Erstmeldung - Schwerer Verkehrsunfall auf der B 27

Bebra (ots)

Am Montagmorgen (05.01.) kam es auf der B27 zwischen Friedlos/Mecklar und Blankenheim zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach ersten Informationen kam es gegen 6.10 Uhr zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Lkw. Zwei Personen wurden durch die Wucht des Aufpralls in ihren Fahrzeugen eingeklemmt. Aktuell ist ein Großaufgebot an Einsatz- und Rettungskräften vor Ort. Die B 27 ist in diesem Bereich voll gesperrt. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Wir berichten nach, sobald weitere Informationen vorliegen.

Julissa Sauermann

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

