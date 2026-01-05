Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Update: Schwerer Verkehrsunfall auf der B 27 - Ford-Fahrer tödlich verletzt

Ludwigsau (ots)

Am Montagmorgen (05.01.), gegen 6.10 Uhr, kam es auf der B27 zwischen Friedlos/Mecklar und Blankenheim zu einem schweren Verkehrsunfall - wir berichteten.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhren ein 32-jähriger Ford Fiesta-Fahrer aus der Gemeinde Ludwigsau, ein 53-jähriger Mazda-Fahrer, ein 24-jähriger BMW-Fahrer und eine 22-jährige BMW-Fahrerin - alle aus Bad Hersfeld - sowie ein 55-jähriger Ford Mondeo-Fahrer aus Bebra die B27 von Blankenheim kommend in Richtung Mecklar. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der 32-Jährige nach links von seinem Fahrstreifen ab und kollidierte frontal mit dem Gliederzug eines 47-Jährigen aus Gersfeld, der auf der B27 in entgegengesetzte Richtung unterwegs war. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Ford von der Fahrbahn geschleudert und kam im angrenzenden Straßengraben zum Stehen. Für den Fahrer kam tragischerweise jede Hilfe zu spät, er verstarb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des Lkw kam aufgrund des Zusammenstoßes ebenfalls nach links von seinem Fahrstreifen ab, überfuhr die Gegenfahrbahn und kam im dortigen Grünstreifen zum Stehen. Der Anhänger des Gliederzuges kippte in der Folge um. Der 47-jährige Fahrer verletzte sich im Verlauf des Unfallgeschehens schwer und musste durch Kräfte der Feuerwehr zunächst aus seinem Fahrzeug befreit werden. Er wurde anschließend zur medizinischen Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Auch der 24-jährige Fahrer des BMW kam leicht verletzt zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Insgesamt wurde durch umherfliegende bzw. auf der Fahrbahn liegende Trümmerteile vier nachfolgende Autos beschädigt. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 125.000 Euro.

Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde durch die Staatsanwaltschaft Fulda ein Sachverständiger beauftragt. Für die Zeit der umfangreichen Rettungs- und Bergungsarbeiten war die B 27 bis 12.30 Uhr vollgesperrt.

(Marc Leipold)

