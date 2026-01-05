PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch in Bäckerei und Gasthof - Sachbeschädigung an Pkw - Garagenbrand in Cornberg

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Versuchter Einbruch in Bäckerei und Gasthof

Neuenstein. Unbekannte versuchten am Freitag (02.01.), zwischen 0.30 Uhr und 3.30 Uhr, das Fenster einer Bäckerei in der Kreuzeichenstraße einzuschlagen. Hierbei verursachten sie schätzungsweise 750 Euro Sachschaden.

Auch die Scheibe einer Zugangstür eines Gasthofes in der Geistalstraße in Aua wurde zwischen 2 und 4 Uhr durch Unbekannte eingeschlagen. Der Sachschaden beträgt hier rund 300 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Sachbeschädigung an Pkw

Bad Hersfeld. Unbekannte beschädigten zwischen Mittwochabend (31.12.) und Donnerstagnachmittag (01.01.) einen grauen Opel Meriva, der in der Dreherstraße im Stadtteil Hohe Luft geparkt war. Am rechten Seitenspiegel, der augenscheinlich mutwillig zerstört wurde, sowie dem Lack der rechten Fahrzeugseite entstand Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Julissa Sauermann)

Garagenbrand in Cornberg

Cornberg. Am Samstag (03.01.), gegen 1.40 Uhr, wurde die Rettungsleitstelle des Landkreises Hersfeld-Rotenburg zu einem Garagenbrand in der Straße "Auf der Höhe" alarmiert. Aus noch ungeklärter Ursache entwickelte sich ein Brand in einem Unterstand nahe eines Einfamilienhauses, welcher auf die angrenzende Garage des Nachbargrundstückes überschlug. Die Garage brannte komplett aus.

Bei dem Versuch das Feuer zu löschen wurde ein 60-jähriger Anwohner durch eine Rauchgasvergiftung leicht verletzt. Er kam zur weiteren medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 40.000 Euro.

Vor Ort waren rund 45 Einsatzkräfte der Feuerwehren Bebra, Cornberg, Königswald, Rockensüß sowie Sontra, welche den Brand schnell unter Kontrolle bringen konnten.

(Polizeistation Rotenburg an der Fulda)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

