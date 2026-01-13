POL-PDWIL: Diebstahl eines Zickleins - Zeugen gesucht
Schönecken (ots)
Im Zeitraum zwischen Dienstag, den 23.12.2025 und Dienstag, den 30.12.2025 kam es zum Diebstahl einer Jungziege, aus einem umzäunten Areal in der Nähe von Schönecken.
Bei dem entwendeten Tier handelt es sich um einen Mischling aus Burenziege und Kalahari Red. Das Tier weist eine braun-weiße Färbung auf und trägt eine Ohrmarke mit der Nummer 38536. Ein Bild des Geschwistertiers ist zum Abgleich beigefügt.
Die Polizei Prüm bittet mögliche Zeugen um Mitteilung.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
Telefon: 06551-9420
Email: pipruem@polizei.rlp.de
