Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Abfahrtskontrollen bzgl. Fahrtüchtigkeit von LKW-Fahrern nach Wochenruhezeit

Montabaur/Heiligenroth (ots)

Am heutigen Sonntagabend wurden turnusmäßig präventive Abfahrtskontrollen bezüglich der Fahrtüchtigkeit von LKW - Fahrern nach deren Wochenruhezeit durch Beamte der Polizeiautobahnstation Montabaur auf den Tank- und Rastanlagen Montabaur und Heiligenroth durchgeführt. Positiv zu bewerten ist, dass der Großteil der 23 kontrollierten Fahrzeugführer nüchtern war und diese 18 Fahrer sich somit vorbildlich verhielten. Bei zwei Fahrern konnte eine geringe Restalkoholkonzentration festgestellt werden, die innerhalb der nächsten Stunden abgebaut sein dürfte und eine Weiterfahrt möglich macht. Drei Fahrzeugführer hatten jedoch Atemalkoholkonzentrationen von über einem Promille, zwei davon sogar deutlich. Der Höchstwert lag hier bei ca. 3,5 Promille. Diesen drei Fahrzeugführern wurde die Weiterfahrt für mindestens 10 Stunden und vermutlich bis zu 24 Stunden bzw. bis zur wiederhergestellten Fahrtüchtigkeit untersagt. Als Faustformel kann man sagen, dass der menschliche Körper in der Lage ist etwa 0,1 bis 0,15 Promille pro Stunde abzubauen.

