PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Verkehrsdirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Abfahrtskontrollen bzgl. Fahrtüchtigkeit von LKW-Fahrern nach Wochenruhezeit

Montabaur/Heiligenroth (ots)

Am heutigen Sonntagabend wurden turnusmäßig präventive Abfahrtskontrollen bezüglich der Fahrtüchtigkeit von LKW - Fahrern nach deren Wochenruhezeit durch Beamte der Polizeiautobahnstation Montabaur auf den Tank- und Rastanlagen Montabaur und Heiligenroth durchgeführt. Positiv zu bewerten ist, dass der Großteil der 23 kontrollierten Fahrzeugführer nüchtern war und diese 18 Fahrer sich somit vorbildlich verhielten. Bei zwei Fahrern konnte eine geringe Restalkoholkonzentration festgestellt werden, die innerhalb der nächsten Stunden abgebaut sein dürfte und eine Weiterfahrt möglich macht. Drei Fahrzeugführer hatten jedoch Atemalkoholkonzentrationen von über einem Promille, zwei davon sogar deutlich. Der Höchstwert lag hier bei ca. 3,5 Promille. Diesen drei Fahrzeugführern wurde die Weiterfahrt für mindestens 10 Stunden und vermutlich bis zu 24 Stunden bzw. bis zur wiederhergestellten Fahrtüchtigkeit untersagt. Als Faustformel kann man sagen, dass der menschliche Körper in der Lage ist etwa 0,1 bis 0,15 Promille pro Stunde abzubauen.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Koblenz
PASt Montabaur
Marco Grosmann, PHK

Telefon: 02602/9327-0

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Verkehrsdirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Verkehrsdirektion Koblenz
Weitere Meldungen: Verkehrsdirektion Koblenz
Alle Meldungen Alle
  • 05.01.2026 – 14:09

    POL-VDKO: Nachtrag zu Verkehrsunfall Tanklastzug mit Gefahrgut / ID 5821041

    Montabaur (ots) - Am heutigen Morgen kam es gegen 08:29 Uhr auf der BAB 3 FR Frankfurt am Main kurz vor der Anschlussstelle Diez zu einem Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten Tanklastzug welcher Gefahrgut geladen hatte. Dieser kam im Verlauf einer abschüssigen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dortigen Schutzplanke. Hierdurch ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 08:52

    POL-VDKO: Verkehrsunfall mit Gefahrstoffzug / Sperrung AS Diez in FR Frankfurt am Main

    BAB 3, Görgeshausen (ots) - Aktuell kam es im Bereich der AS Diez zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Gefahrstoffzuges. Dieser kam alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und touchierte die Schutzplanke. Hierdurch riss einer der Dieseltanks der Zugmaschine auf. Es kam zu Dieselaustritt auf die Fahrbahn. Der Tankauflieger mit dem Gefahrstoff wurde nicht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren