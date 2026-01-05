Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Nachtrag zu Verkehrsunfall Tanklastzug mit Gefahrgut

ID 5821041

Montabaur (ots)

Am heutigen Morgen kam es gegen 08:29 Uhr auf der BAB 3 FR Frankfurt am Main kurz vor der Anschlussstelle Diez zu einem Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten Tanklastzug welcher Gefahrgut geladen hatte. Dieser kam im Verlauf einer abschüssigen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dortigen Schutzplanke. Hierdurch wurde der rechte Dieseltank der Zugmaschine aufgerissen. Der Tanklastzug kam in der Folge zwischen der Ab - und der Auffahrt der Anschlussstelle Diez, BAB 3 Fahrtrichtung Frankfurt am Main zum Stehen. Es liefen insgesamt ca. 350 bis 400 Liter Diesel auf die Fahrbahn und verteilten sich auf den rechten Fahrstreifen sowie der Ab- und Auffahrt der Anschlussstelle. Es konnte vor Ort ausgeschlossen werden, dass der Tankauflieger mit Gefahrgut durch den Verkehrsunfall beschädigt wurde. Es traten keine Gefahrstoffe aus. Die komplette Anschlussstelle Diez sowie der rechte Fahrstreifen der durchgehenden Fahrbahn wurden daraufhin gesperrt. Vor Ort erschienen die zuvor alarmierten freiwilligen Feuerwehren Nentershausen und Görgeshausen, sowie die Autobahnmeisterei Heiligenroth. Die Anschlussstelle musste mittels spezieller externer Reinigungsmaschine gesäubert werden, um Gefahren für den fließenden Verkehr abzuwenden. Die Reinigung dauerte bis zum frühen Nachmittag an. Die Anschlussstelle wurde gegen 14:00 Uhr wieder komplett freigegeben. Bei dem oben geschilderten Verkehrsunfall entstand lediglich Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt. Durch die Sperrung der Anschlussstelle kam es zu Beeinträchtigungen des fließenden Verkehrs.

