Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: POL-PPKO: Schlussmeldung. Vollsperrung BAB 3 Fahrtrichtung Frankfurt aufgrund Unfalls mit Lkw

Koblenz (ots)

Montabaur Gegen 20:39 Uhr gingen die ersten Meldungen über einen Unfall mit einem querstehenden Lkw auf der BAB 3 zwischen dem Autobahndreieck Dernbach und der Abfahrt Montabaur in Fahrtrichtung Frankfurt ein. Der Fahrer einer Sattelzugmaschine mit Kühleraufbau verlor auf der schneebedeckten Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeuggespann und stieß mit der Schutzplanke zusammen. Durch den Unfall wurde niemand verletzt. Aus dem Lkw liefen Betriebsstoffe aus, er war nicht mehr fahrbereit. Die Richtungsfahrbahn musste für drei Stunden voll gesperrt.

Die Bergungs- und Räumungsarbeiten des mittleren und linken Fahrstreifens werden bis in die frühen Morgenstunden andauern.

Neben der Polizei waren die Feuerwehr und die Autobahnmeisterei Heiligenroth im Einsatz.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell