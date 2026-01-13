Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Brand eines Abfalleimers am ZOB

Wittlich (ots)

Am 12.01.2026 gegen 16:45 Uhr erhielten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich von aufmerksamen Zeugen den Hinweis, dass es im Bereich des ZOB in Wittlich zum Brand eines der dortigen Abfalleimer gekommen sei.

Durch die unmittelbar vor Ort eintreffenden Beamten und Beamtinnen konnte der Brand festgestellt und mittels Feuerlöscher gelöscht werden.

An dem innenliegenden Kunststoffeimer war durch die Hitzeentwicklung Schaden entstanden.

Durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich wurde der Tatort aufgenommen und Spuren gesichert.

Es musste nach dem Ergebnis der ersten Ermittlungen davon ausgegangen werden, dass ein bisher unbekannter Tatverdächtiger einen brennenden oder noch glimmenden Gegenstand in den Abfalleimer warf, welcher den Brand verursachte.

Es wurde glücklicherweise niemand verletzt.

Die genaue Schadenshöhe konnte bisher nicht abschließend beziffert werden.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell