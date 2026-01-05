PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-SHL: Zeugen nach Apothekeneinbruch gesucht

Bad Liebenstein (ots)

Unbekannte Täter drangen in der Zeit von Samstag, 14:00 Uhr, bis Sonntag, 11:00 Uhr, gewaltsam in eine Apotheke in der Herzog-Georg-Straße in Bad Liebenstein ein. Sie durchwühlten die Schränke und entwendeten Medikamente in noch unbekanntem Umfang sowie Bargeld im dreistelligen Bereich. Der verursachte Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Suhl sicherte Spuren und sucht dringend Zeugen, die verdächtige Personen wahrgenommen haben oder Hinweise zu dem Einbruch geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0002026/2026.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

