PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Suhl (ots)

Am 02.01.2026, gegen 12.30 Uhr befährt eine 72jährige Frau aus Zella-Mehlis mit Ihrem Skoda die Bahnhofstraße und möchte auf die Straße Am Bahndamm abbiegen. Dabei übersieht Sie das bevorrechtigte Fahrzeug eines 33jährigen Mannes aus Schleusingen. Die Unfallverursacherrin wird bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und ins Klinikum Suhl verbracht. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen beträgt ca. 10000,- Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Inspektionsdienst Suhl
Telefon: 03681 369 0
E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 03.01.2026 – 08:25

    LPI-SHL: Verkehrsunfall auf winterglatter Fahrbahn

    Zella-Mehlis (ots) - Am 02.01.2026, um 05.17 Uhr befuhr ein Lkw die Bundesstraße 62 in Zella-Mehlis. Aufgrund der winterglatten Fahrbahn in der Talstraße, geriet der Lkw ins Rutschen, überfährt eine Mittelinsel und beschädigt dabei zwei dort befindliche Verkehrszeichen. Der Gesamtschaden am Fahrzeug und Verkehrszeichen beträgt ca. 3000,- Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 11:30

    LPI-SHL: Alkoholisiert mit dem Auto verunfallt

    Heubach (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag fuhr ein 24-jähriger Autofahrer auf der Straße zwischen Schnett und Heubach. In einer verschneiten Kurve kam der Mann von der Fahrbahn ab und überschlug sich eine Böschung hinunter mehrfach. Das schrottreife Auto blieb auf der Seite liegen. Der Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Sowohl der Fahrer als auch seine 45-jährige Beifahrerin verletzten ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 11:06

    LPI-SHL: Kleinunfall auf glatter Fahrbahn

    Zella-Mehlis (ots) - Freitagmorgen (02.01.2026) fuhr der 57-jährige Fahrer eines Lkw mit Auflieger auf der Talstraße in Zella-Mehlis. Auf der verschneiten und glatten Fahrbahn kam er ins Rutschen und stieß gegen zwei Verkehrsschilder auf einer Verkehrsinsel. Es entstand geringer Sachschaden. Verletzt wurde zum Glück niemand. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren