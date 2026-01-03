LPI-SHL: Verkehrsunfall mit verletzter Person
Suhl (ots)
Am 02.01.2026, gegen 12.30 Uhr befährt eine 72jährige Frau aus Zella-Mehlis mit Ihrem Skoda die Bahnhofstraße und möchte auf die Straße Am Bahndamm abbiegen. Dabei übersieht Sie das bevorrechtigte Fahrzeug eines 33jährigen Mannes aus Schleusingen. Die Unfallverursacherrin wird bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und ins Klinikum Suhl verbracht. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen beträgt ca. 10000,- Euro.
