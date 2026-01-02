PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Alkoholisiert mit dem Auto verunfallt

Heubach (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag fuhr ein 24-jähriger Autofahrer auf der Straße zwischen Schnett und Heubach. In einer verschneiten Kurve kam der Mann von der Fahrbahn ab und überschlug sich eine Böschung hinunter mehrfach. Das schrottreife Auto blieb auf der Seite liegen. Der Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Sowohl der Fahrer als auch seine 45-jährige Beifahrerin verletzten sich bei dem Unfall leicht und mussten zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten einen Atemalkoholwert von 0,76 Promille bei dem 24-Jährigen fest, weshalb eine Blutentnahme folgte.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren