LPI-SHL: Verkehrsunfall auf winterglatter Fahrbahn
Zella-Mehlis (ots)
Am 02.01.2026, um 05.17 Uhr befuhr ein Lkw die Bundesstraße 62 in Zella-Mehlis. Aufgrund der winterglatten Fahrbahn in der Talstraße, geriet der Lkw ins Rutschen, überfährt eine Mittelinsel und beschädigt dabei zwei dort befindliche Verkehrszeichen. Der Gesamtschaden am Fahrzeug und Verkehrszeichen beträgt ca. 3000,- Euro.
