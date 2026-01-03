LPI-SHL: Verkehrsunfall auf winterglatter Fahrbahn

Heubach (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag fuhr ein 24-jähriger Autofahrer auf der Straße zwischen Schnett und Heubach. In einer verschneiten Kurve kam der Mann von der Fahrbahn ab und überschlug sich eine Böschung hinunter mehrfach. Das schrottreife Auto blieb auf der Seite liegen. Der Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Sowohl der Fahrer als auch seine 45-jährige Beifahrerin verletzten ...

mehr