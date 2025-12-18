PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr München

FW-M: Brandmeldeanlage alarmiert sich selbst (Maxvorstadt)

FW-M: Brandmeldeanlage alarmiert sich selbst (Maxvorstadt)
München (ots)

Mittwoch, 17. Dezember 2025; 20.51 Uhr

Nymphenburger Straße

Aufgrund eines Schwelbrandes in einer Brandmeldeanlage hat diese sich selbst ausgelöst und die Feuerwehr alarmiert. Verletzt wurde niemand.

Am Abend wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr München zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage gerufen. Es begann als alltäglicher Einsatz, stellte sich jedoch als etwas Ungewöhnliches heraus.

Nach kurzer Erkundung konnte tatsächlich eine leichte Rauchentwicklung im Bereich der Brandmeldeanlage festgestellt werden. Ein elektrisches Bauteil der Anlage selbst hatte gebrannt. Der Rauchmelder, der in der Brandmeldeanlage verbaut ist, hat dies erkannt und bestimmungsgemäß für die Alarmierung der Feuerwehr gesorgt. Somit hat sich die Brandmeldeanlage praktisch selbst alarmiert. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten keine Löschmaßnahmen durchführen. Das defekte Bauteil wurde ausgebaut und die Anlage an den Haustechniker übergeben.

Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen der Feuerwehr München keine Informationen vor.

(zac)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Pressekontakt:
Feuerwehr München
Pressestelle
Telefon: 089 / 2353 31311
(Montag bis Donnerstag von 08:30 bis 15:00 Uhr, Freitag von 08:30 bis
12:00 Uhr)
E-Mail: presse.feuerwehr@muenchen.de

Internet: www.feuerwehr-muenchen.de
Twitter: www.twitter.com/BFMuenchen
Facebook: www.facebook.com/feuerwehr.muenchen/
LinkedIn: www.linkedin.com/company/feuerwehrmuenchen
Instagram: www.instagram.com/feuerwehrmuenchen/

Original-Content von: Feuerwehr München

