LPI-SHL: Einbruch in Haus
Meiningen (ots)
In der Zeit vom 29.12.2025 bis Sonntag verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem im Umbau befindlichen Wohnhaus in der Landwehrstraße in Meiningen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet, jedoch verursachten die Einbrecher einen Sachschaden von etwa 600 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0002036/2026 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.
