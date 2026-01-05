PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-SHL: Einbruch in Haus

Meiningen (ots)

In der Zeit vom 29.12.2025 bis Sonntag verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem im Umbau befindlichen Wohnhaus in der Landwehrstraße in Meiningen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet, jedoch verursachten die Einbrecher einen Sachschaden von etwa 600 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0002036/2026 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
