POL-KR: Tödlicher Verkehrsunfall in Linn - Fußgänger von Straßenbahn erfasst

Am Dienstag (23. Dezember 2025) gegen 16:45 Uhr beabsichtigte ein 87-jähriger Krefelder als Fußgänger die Straßenbahngleise in Höhe der Haltestelle Danziger Platz in Richtung Hammerstraße zu überqueren. Dabei wurde er von einer ankommenden Straßenbahn erfasst und tödlich verletzt. Ein speziell geschultes Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Essen wurde mit der Sicherung der Spuren vor Ort beauftragt. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme wurde die Hafenstraße / Königsbergerstraße stadtauswärts und die Hafenstraße / Hermann-Rademacher-Straße gesperrt.

