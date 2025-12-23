Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Raser auf der Westparkstraße - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Montag (22. Dezember 2025) befuhr eine Streifenwagenbesatzung gegen 21:30 Uhr die Westparkstraße als plötzlich ein Fahrzeug mit stark überhöhter Geschwindigkeit aus der Kleinewefersstraße einbog. Der Fahrer ignorierte das Stoppschild und überholte noch im Kreuzungsbereich ein weiteres Auto. Anschließend beschleunigte er seinen grauen Skoda nochmals und überholte mehrere Fahrzeuge auf der Westparkstraße. Mit selbiger Fahrweise befuhr er zumindest noch die Straßen "Am Eisstadion", die "Müller-Brüderlin-Straße" und die "Breuningstraße", bis die Beamten den 21-Jährigen auf der Carl-Schurz Straße anhalten konnten. Zeugen, denen die Fahrweise des Mannes aufgefallen ist oder die durch sein Verhalten gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der 02151 6340 oder unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de zu melden. Den Krefelder erwartet nun ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs, das Führen von Kraftahrzeugen wurde ihm untersagt und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. (223)

