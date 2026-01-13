Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Vermisstensuche in der Vulkaneifel

Daun (ots)

Am 13.01.2026, ab ca. 10:00 Uhr, suchten starke Kräfte der Polizei im Stadtgebiet nach einem Patienten aus dem Krankenhaus Daun, welcher sich zuvor gänzlich ohne Absprache mit dem medizinischen Personal aus seinem Krankenzimmer entfernt hatte. Eine akute Gefahrenlage für diesen Patienten war anzunehmen. Während der intensiven Suche wurde ein Polizeihubschrauber hinzugezogen und auch die regionalen Feuerwehrkräfte hatten sich bereits startklar gemacht. Letztlich war die gemeinsame Suche von Erfolg gekrönt. Die Person konnte gegen 13:00 Uhr wieder wohlbehalten angetroffen und entsprechend versorgt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell