POL-PDWIL: Küchenbrand

Klausen (ots)

Am 14.01.2026 gegen 18:20 Uhr kam es im Bereich eines Mehrfamilienhauses in der Wittlicher Straße in Klausen zu einem Fettbrand in der Küche.

Im Rahmen der Zubereitung des abendlichen Essens entzündete sich zu erhitzendes Fett auf dem Herd.

Der Wohnungsinhaber unternahm bereits eigene Löschversuche und verständigte die Feuerwehr, welche den Brand schnell ablöschen konnte.

Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Es entstand lediglich Brandschaden am Herd und leichte Rußablagerungen in der Küche.

Die Wohnung war weiterhin bewohnbar.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

