Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrskontrollen im Bereich der KITA

Wittlich-Neuerburg & Großlittgen (ots)

Am 14.01.2026 zwischen 08:00 Uhr und 09:00 Uhr führten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt Kindersicherheit im Bereich des Kindergartens in Wittlich-Neuerburg und Großlittgen durch.

Hierbei wurden insgesamt mehr als 20 Fahrzeugführer und Fahrzeugführerinnen kontrolliert. Erfreulicherweise wurden nur in zwei der kontrollierten Fälle Verstöße gegen die ordnungsgemäße Kindersicherung festgestellt, da ein vorschriftsmäßiger Kindersitz nicht vorhanden war. Hier wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Die durchgeführten Kontrollen stießen auf große Zustimmung der Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer.

