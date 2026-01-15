POL-PDWIL: Verkehrskontrollen im Bereich der KITA
Wittlich-Neuerburg & Großlittgen (ots)
Am 14.01.2026 zwischen 08:00 Uhr und 09:00 Uhr führten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt Kindersicherheit im Bereich des Kindergartens in Wittlich-Neuerburg und Großlittgen durch.
Hierbei wurden insgesamt mehr als 20 Fahrzeugführer und Fahrzeugführerinnen kontrolliert. Erfreulicherweise wurden nur in zwei der kontrollierten Fälle Verstöße gegen die ordnungsgemäße Kindersicherung festgestellt, da ein vorschriftsmäßiger Kindersitz nicht vorhanden war. Hier wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.
Die durchgeführten Kontrollen stießen auf große Zustimmung der Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer.
Rückfragen bitte an:
POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER
Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de
Folgen Sie uns auf X
https://x.com/PolizeiTrier
Folgen Sie uns auf Instagram
https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/
Folgen Sie uns auf Facebook
https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/
Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell