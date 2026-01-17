Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Bitburg (ots)

Am 17.01.2026 ereignete sich zwischen 11:20 Uhr und 11:30 Uhr auf dem Parkplatz der "Lacher's Getränkewelt" (Industriestraße 2, 54634 Bitburg) ein Verkehrsunfall. Mutmaßlich kam es beim Aus - oder Einparken des gesuchten PKW zur Kollision mit dem parkenden Fahrzeug des Geschädigten. Anschließend ist der Unfallverursacher geflüchtet.

Die Polizei sucht in dieser Sache nach einem schwarzen SUV. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bitburg (06561-96850).

