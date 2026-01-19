Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Mehrere Alkohol-und Drogenfahrten im Raum Bitburg festgestellt

Bitburg (ots)

Am vergangenen Wochenende stellte die Polizeiinspektion Bitburg im gesamten Dienstgebiet mehrere Verkehrsdelikte fest, bei denen Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmitteln standen.

Am Freitagvormittag wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Bitburg-Matzen ein 48-jähriger Fahrzeugführer überprüft. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv auf THC.

Am selben Tag kontrollierten Einsatzkräfte gegen 18:14 Uhr in Wißmannsdorf einen 61-jährigen Fahrzeugführer. Ein Atemalkoholtest ergab 1,27 Promille.

Gegen 21:30 Uhr wurde in Badem ein 56-jähriger Fahrzeugführer kontrolliert, bei dem eine Atemalkoholkonzentration von 1,28 Promille festgestellt wurde.

Um 22:34 Uhr meldeten Verkehrsteilnehmer einen schlangenlinienfahrenden Pkw auf der B50 bei Dudeldorf, der bereits mit einem Leitpfosten kollidiert war. Das Fahrzeug konnte in der Ortslage Dudeldorf angetroffen werden. Der Fahrzeugführer stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1 Promille.

Am Samstag, gegen 18:30 Uhr, wurde in Irrel ein 59-jähriger Fahrzeugführer kontrolliert. Der Atemalkoholtest ergab 1,38 Promille.

In der Nacht zum Sonntag, gegen 00:05 Uhr, wurde ein Verkehrsunfall an einer Verkehrsinsel am Ortseingang Badem gemeldet. Der Unfallverursacher hatte die Unfallstelle unerlaubt verlassen. Im Rahmen der Fahndung konnte das Fahrzeug im Stadtgebiet Bitburg festgestellt werden. Der Pkw wies erhebliche Unfallschäden auf. Der 33-jährige Fahrzeugführer wurde ermittelt und angetroffen. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab 2,95 Promille.

Gegen 05:45 Uhr wurde in Bitburg-Erdorf ein 54-jähriger Fahrzeugführer kontrolliert. Ein Drogentest verlief positiv auf Kokain.

Am Sonntagabend gegen 20:20 Uhr meldeten Zeugen erneut einen schlangenlinienfahrenden Pkw, ein schwarzer Opel mit luxemburgischen Kennzeichen, der bis in die Ortslage Eisenach beobachtet werden konnte. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte beim Fahrzeugführer eine erhebliche Alkoholisierung sowie einen frischen Unfallschaden am Fahrzeug fest. In diesem Zusammenhang werden weitere Zeugen gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bitburg zu melden.

In der Nacht zum Montag wurde im Stadtgebiet Bitburg ein weiterer alkoholisierter Fahrzeugführer aus dem Verkehr gezogen. Die Atemalkoholkonzentration lag bei über 0,5 Promille.

In allen Fällen wurden Blutproben entnommen und entsprechende Straf- sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. In mehreren Fällen wurde zudem der Führerschein mit dem Ziel der Entziehung der Fahrerlaubnis sichergestellt.

