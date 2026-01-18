PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fahrer überfährt Nissenleuchte der Polizei und flieht

Föhren (ots)

Am Samstag, den 17.01.2026, erlitt ein Krankentransportwagen des Deutschen Roten Kreuzes gegen 14:30 Uhr auf der A1, in Fahrtrichtung Koblenz, kurz vor der Anschlussstelle Föhren einen Motorschaden. Hierdurch zog sich eine ca. 150 Meter lange Ölspur entlang der Fahrbahn. Zur Vermeidung von Folgeunfällen wurde die Ölspur unverzüglich durch Einsatzkräfte der Polizeiautobahnstation Schweich abgesichert. Aufgrund dessen wurde mittels polizeilichem Absicherungsmaterial die rechte Fahrspur gesperrt und der Verkehr auf die linke Fahrspur übergeleitet. Hierbei überfuhr ein Fahrzeug eine der aufgestellten Nissenleuchten der Polizei und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Da sich der Verursacher bis zum Folgetag nicht gemeldet hatte, wurde gegen diesen ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Der für den Unfall verantwortliche Fahrer, sowie Verkehrsteilnehmer, die den Unfall möglicherweise beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizeiautobahnstation Schweich zu melden.

Tel.: 06502-91650

E-Mail: pastschweich@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Wittlich

Telefon: 06571-9152-0
https://s.rlp.de/PDWittlich

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

